La Policía investiga muerte de bebé de cinco meses en Sipe Sipe y descarta de momento el infanticidio

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba investiga el fallecimiento de un bebé de aproximadamente cinco meses de edad, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un pozo en el municipio de Sipe Sipe. Pese a la gravedad del suceso, la Policía aclaró que el caso no ha sido clasificado como infanticidio, ya que faltan peritajes e indagaciones para determinar si se trató de un trágico accidente o de un delito.

El director de la Felcc, Cnel. Rolando Vera, informó que tras el levantamiento legal del cadáver realizado por la División Homicidios de Valle Bajo, la autopsia médico-legal estableció como causa de muerte asfixia por sumersión (ahogamiento), con un tiempo estimado de fallecimiento de entre 14 y 18 horas previas al hallazgo.

"Por el momento se mantiene como muerte de infante; no podemos determinar si ha habido infanticidio, toda vez que no se encontraron signos de violencia", explicó la autoridad policial.

Las autoridades policiales y de la Fiscalía recolectan indicios materiales, declaraciones del entorno familiar y exámenes técnicos para dar luz sobre lo ocurrido.

Según los reportes preliminares, el lactante vivía únicamente con su abuela, quien actualmente presta declaración ante los investigadores para esclarecer la relación de los hechos. La madre del menor no se encontraría en el departamento de Cochabamba, por lo que la Policía trabaja en su ubicación e identificación formal.

Un solo caso de infanticidio en Cercado en lo que va del año

A raíz de este hecho, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba emitió un reporte sobre la situación en el municipio de Cercado, confirmando que hasta la fecha solo se tiene registrado un caso de infanticidio, correspondiente a principios de año.

María René Morales, jefa de la Defensoría de la Niñez, enfatizó que aunque las cifras en la capital se mantengan bajas, los esfuerzos de prevención y atención deben continuar de forma permanente:

"Como Cercado nos mantenemos con un caso de infanticidio que ya fue de conocimiento público en su momento. Esto nos llama a seguir realizando actividades de prevención y brindar atención inmediata ante cualquier vulneración de derechos", señaló Morales.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que los menores de edad no necesitan estar acompañados de un adulto para sentar una denuncia, disponiendo de 10 puntos de atención distribuidos en los distintos distritos del municipio y la oficina central para resguardar a la infancia.