“Tienen que separarlos de la Asamblea”: Santistevan apunta a diputados vetados por EEUU

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, pidió separar temporalmente de la Asamblea Legislativa a los dos diputados de la alianza Libre mencionados entre los ciudadanos bolivianos con visas restringidas por Estados Unidos, debido a sospechas de presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico.

Santistevan calificó la situación como grave y advirtió sobre la presencia del crimen organizado en distintas instituciones del Estado.

“Estamos hablando del Estado de Bolivia, donde se anida el crimen organizado, que se ha enraizado y se ha distribuido a todas las instituciones del Estado”, manifestó.

El funcionario sostuvo que el Gobierno boliviano debe impulsar investigaciones para esclarecer las observaciones contra las personas señaladas.

“El gobierno boliviano lo que tiene que hacer es definitivamente hacer investigaciones”, afirmó, al considerar que las medidas estadounidenses deben dar paso a acciones jurídicas dentro del país.

Sobre los legisladores mencionados, entre ellos Rafael López, Santistevan pidió que se aparten de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. “Lo importante es que las autoridades en ejercicio tienen que dar un paso al costado, o retirarse antes que los retiren”, expresó.

“Tienen que separarlos de la Asamblea, o de lo contrario, van a pecar por complicidad y encubrimiento”, advirtió. “Y si ellos demuestran lo contrario, también tienen el derecho de retornar a sus curules”, señaló.

Finalmente, Santistevan pidió investigar a exautoridades como el exfiscal general Juan Lanchipa y el exministro de Justicia Iván Lima.