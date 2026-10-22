Pacheco afirma tener las "manos limpias" tras restricción de visa de EEUU

Tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la restricción de visados a ciudadanos bolivianos, el diputado por Santa Cruz, Rolando Pacheco, afirmó tener las manos limpias ante esta medida.

El parlamentario dirigió un mensaje a la población mediante sus redes sociales en el que manifestó: "Tengo las manos limpias y siempre estaré con la mayor predisposición a cualquier investigación, esperando que la justicia actúe de manera imparcial".

La disposición estadounidense forma parte de la estrategia regional marco ‘Escudo de las Américas’ destinada a contrarrestar la corrupción y el narcotráfico.

Refiriéndose a esta decisión de Washington, Pacheco sostuvo que "esto responde a intereses políticos y los bolivianos saben que mi único delito es defender al pueblo y luchar contra la corrupción por el bien de nuestra querida Bolivia".

El informe emitido por la administración de Estados Unidos identifica a 15 nuevos ciudadanos, elevando a 40 el número de personas sujetas a veto de ingreso a dicho país.

La acción busca frenar el ingreso de actores cuyas acciones amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica en la región.