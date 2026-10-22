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Pacheco afirma tener las "manos limpias" tras restricción de visa de EEUU

El legislador boliviano reaccionó al anuncio del Departamento de Estado señalando su total predisposición ante eventuales investigaciones.

Ximena Rodriguez

22/10/2026 18:30

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Pacheco responde a EEUU y dice que defender al pueblo es su único delito. Foto: Facebook Rolando Pacheco.
Santa Cruz

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Tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la restricción de visados a ciudadanos bolivianos, el diputado por Santa Cruz, Rolando Pacheco, afirmó tener las manos limpias ante esta medida.

El parlamentario dirigió un mensaje a la población mediante sus redes sociales en el que manifestó: "Tengo las manos limpias y siempre estaré con la mayor predisposición a cualquier investigación, esperando que la justicia actúe de manera imparcial".

La disposición estadounidense forma parte de la estrategia regional marco ‘Escudo de las Américas’ destinada a contrarrestar la corrupción y el narcotráfico.

Refiriéndose a esta decisión de Washington, Pacheco sostuvo que "esto responde a intereses políticos y los bolivianos saben que mi único delito es defender al pueblo y luchar contra la corrupción por el bien de nuestra querida Bolivia".

El informe emitido por la administración de Estados Unidos identifica a 15 nuevos ciudadanos, elevando a 40 el número de personas sujetas a veto de ingreso a dicho país.

La acción busca frenar el ingreso de actores cuyas acciones amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica en la región.


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