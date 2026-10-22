Paz se refirió a lista de las restricciones de visas de EEUU

El presidente Rodrigo Paz Pereira se refirió este jueves a la nueva lista de ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones de visa de Estados Unidos y planteó que, más allá del impacto político de ese tipo de anuncios, la atención del país debe concentrarse también en las necesidades concretas de la población.

Las declaraciones fueron realizadas en Casa Grande del Pueblo, durante la presentación del Programa de Saneamiento Sostenible Descentralizado Rural, impulsado por el Gobierno con apoyo de Unicef y la cooperación de Corea.

“Hoy día ha salido una famosa lista, salen listas, salen una serie de anuncios y la política centraliza una serie de atención en la vida de los bolivianos”, manifestó Paz.

Paz pone como ejemplo la falta de baños y agua

Tras hacer referencia a las restricciones de visa, el mandatario contrapuso la repercusión de las noticias políticas con problemas que, según dijo, afectan directamente la vida diaria de miles de familias.

“La vida de los bolivianos consta de realidades como que más del 40% de los bolivianos, tanto en área urbana como rural, no tienen baños. Esa es la vida de los bolivianos que tenemos que generar las soluciones”, sostuvo.

Paz señaló que el acceso a agua de calidad y servicios de saneamiento tiene efectos directos en la salud, nutrición y desarrollo de los niños, principalmente en áreas rurales y periurbanas.

EEUU difundió una nueva lista este jueves

El pronunciamiento del presidente se produjo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara este 22 de octubre nuevas restricciones de visa contra ciudadanos bolivianos, dentro de su política contra la corrupción y el narcotráfico. La comunicación estadounidense identificó a 15 bolivianos y señaló que las medidas alcanzan también a familiares inmediatos.

Entre los nombres divulgados figuran legisladores, fiscales, exautoridades y funcionarios policiales. La restricción migratoria estadounidense no equivale por sí misma a una condena penal en Bolivia.

“Hay titulares que impactan más”

Paz dirigió parte de su mensaje a los medios de comunicación y reconoció que existen asuntos políticos que generan una mayor repercusión pública.

“Yo sé que hay titulares que impactan más”, señaló antes de mencionar la lista y centrar posteriormente su discurso en la necesidad de resolver problemas vinculados al saneamiento básico.

El mandatario insistió en que inversiones como las destinadas a agua, higiene y saneamiento también deben ocupar un espacio relevante en la agenda pública debido a su incidencia en las condiciones de vida de la población.