Aldo Quezada renuncia a la Presidencia del TDJ de Santa Cruz

Aldo Ismael Quezada Cerruti presentó este jueves 22 de octubre su renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y también a su puesto como vocal de la Sala Constitucional Segunda, según una carta dirigida a la Sala Plena de esa institución.

“Pongo a conocimiento de ustedes, señores vocales, mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, así como también mi renuncia al cargo de vocal de Sala Constitucional Segunda del mismo Tribunal”, señala el documento.

La carta lleva fecha del 22 de octubre de 2026 y fue recibida por la Secretaría de Sala Plena del TDJ cruceño durante la tarde de este jueves.

Renuncia se produce tras inclusión en lista de EEUU

Horas antes de que se conociera la carta, Quezada fue identificado entre los 15 ciudadanos bolivianos nombrados públicamente dentro de las nuevas restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos este jueves.

La restricción migratoria impuesta por Estados Unidos no constituye por sí misma una condena penal ni determina responsabilidad judicial en Bolivia.

En la misma lista figura el vocal del TDJ cruceño Julio Nelson Alba Flores.

Saucedo pidió su renuncia

Tras conocerse la nómina, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recomendó públicamente que Quezada y Alba presenten sus renuncias y se sometan a las investigaciones correspondientes sin privilegios derivados de sus cargos.

“Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental”, manifestó Saucedo.