Vivienda social en Bolivia: cómo funcionan los cinco programas y qué requisitos debes cumplir

Acceder a una vivienda social en Bolivia depende de la situación habitacional y económica de cada familia. La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) cuenta con cinco modalidades destinadas a quienes no tienen una casa, poseen un terreno, necesitan ampliar o mejorar su vivienda o perdieron su hogar por un desastre.

El director general ejecutivo de la institución, Jorge Méndez Carrasco, explicó que los programas tienen características y requisitos específicos. Por ello, antes de iniciar el trámite, es importante identificar qué modalidad corresponde a cada caso y qué documentación se debe presentar.

¿Cuáles son los programas de vivienda social y cómo funcionan?

1. Comunidad urbana: para quienes no tienen casa ni terreno

Esta modalidad está dirigida a ciudadanos bolivianos que no cuentan con una vivienda ni un terreno propio y buscan acceder a una solución habitacional mediante proyectos urbanos.

Esta alternativa funciona mediante un crédito gestionado a través del Banco Unión, con una tasa de interés del 3% anual y un plazo de hasta 30 años, según la información proporcionada por Méndez.

Entre los principales requisitos están:

Ser boliviano o boliviana y mayor de edad.

No tener otro bien inmueble a su nombre.

No haber sido beneficiario anteriormente de programas estatales similares.

Aprobar una evaluación de capacidad de pago.

Contar con un aporte propio del 10%, según lo explicado por la directora departamental de la AEVivienda en Santa Cruz, Paola Soruco Parada.

En Santa Cruz, Soruco mencionó tres proyectos disponibles: el condominio Patujú, el condominio Altos de Cotoca y la urbanización Papa Francisco, ubicada en Warnes.

Los precios referenciales señalados por la autoridad van desde los 19.000 hasta los 30.000 dólares, dependiendo del proyecto y del inmueble. El acceso está sujeto a la evaluación crediticia y a las condiciones de cada proyecto.

2. Vivienda cualitativa: para mejorar o ampliar una casa

Este programa está destinado a familias que ya tienen una vivienda, pero necesitan mejorar sus condiciones de habitabilidad o ampliar sus ambientes.

Por ejemplo, puede beneficiar a una familia que necesita construir dormitorios adicionales porque aumentó el número de integrantes del hogar.

Méndez explicó el funcionamiento de esta modalidad con el siguiente ejemplo: “Yo tengo cuatro hijos, tengo una vivienda con dos dormitorios, lo que hacemos es construirle dos dormitorios más”.

Los requisitos mencionados incluyen:

Ser boliviano o boliviana y mayor de edad.

Tener una vivienda o lote.

No haber recibido anteriormente beneficios de programas estatales de vivienda.

Vivir permanentemente en el lugar donde se ejecutará el proyecto.

Cumplir con el aporte propio establecido para la intervención.

La finalidad es mejorar una vivienda existente, por lo que no se trata de un programa destinado a entregar una casa nueva a quien no cuenta con un terreno.

3. Vivienda nueva: para quienes tienen terreno, pero necesitan construir

Las familias que cuentan con un terreno propio, pero no tienen una vivienda adecuada, pueden consultar por la modalidad de vivienda nueva.

En este caso, la AEVivienda ejecuta la construcción en el terreno del beneficiario. Según Méndez, el modelo contempla una superficie de referencia de aproximadamente 64 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, baño y una pequeña sala.

Los principales requisitos son:

Ser boliviano o boliviana y mayor de edad.

Contar con un terreno donde pueda ejecutarse el proyecto.

No haber sido beneficiario anteriormente de programas estatales de vivienda.

Tener residencia permanente en el lugar donde se realizará la construcción.

Cumplir con el aporte propio correspondiente.

La diferencia con la comunidad urbana es que esta última ofrece acceso a una solución habitacional mediante crédito, mientras que la vivienda nueva está orientada a construir en un terreno con el que la familia ya cuenta.

4. Atención de emergencia: para familias damnificadas

Esta modalidad está destinada a familias cuyas viviendas fueron destruidas o sufrieron daños graves a consecuencia de desastres naturales u otras emergencias reconocidas oficialmente.

Para solicitar la atención, entre los documentos y condiciones mencionados figuran:

Declaratoria de emergencia por desastre natural emitida por el municipio.

Formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de Defensa Civil.

Lista de familias afectadas elaborada por el municipio.

Acreditación de la propiedad del terreno o inmueble afectado.

Cumplimiento de las condiciones establecidas para la atención.

La reconstrucción no necesariamente se realiza en el mismo lugar donde estaba la vivienda. La directora departamental, Paola Soruco, explicó que primero debe determinarse si el terreno es seguro y técnicamente apto para construir.

Si una familia perdió su casa por un deslizamiento y el terreno continúa expuesto al mismo riesgo, la evaluación debe establecer si corresponde buscar otra solución habitacional.

5. Atención extraordinaria: para familias en extrema vulnerabilidad

El quinto programa está dirigido a personas y familias que atraviesan situaciones sociales y económicas especialmente difíciles y requieren una atención diferenciada.

Méndez mencionó entre los posibles beneficiarios a personas con discapacidad, madres solteras en condiciones de alta vulnerabilidad, adultos mayores y familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas de vivienda.

En esta modalidad no existe una lista única de requisitos aplicable a todos los casos. La situación de cada familia debe identificarse y evaluarse para determinar si corresponde otorgar el beneficio y qué condiciones debe cumplir.

¿Los beneficiarios deben pagar por la vivienda?

Una de las diferencias más importantes entre los programas es la forma de financiamiento.

En la modalidad de comunidad urbana, el beneficiario accede a un crédito y debe asumir los pagos mensuales correspondientes, de acuerdo con las condiciones aprobadas por la entidad financiera.

En cambio, las otras modalidades de vivienda social explicadas por las autoridades corresponden a inversiones estatales a fondo perdido. Esto significa que el beneficiario no debe devolver al Estado el costo de la vivienda mediante cuotas mensuales, aunque puede existir un aporte propio o una contribución en materiales, según el proyecto.

La AEVivienda cuenta con oficinas departamentales en los nueve departamentos de Bolivia. Las personas interesadas pueden acudir a estas dependencias para conocer los proyectos disponibles, verificar los requisitos y consultar qué modalidad corresponde a su situación.