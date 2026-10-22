Estos son los funcionarios y exautoridades que perdieron la visa de EEUU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva nómina de restricciones migratorias que amplía el alcance de las medidas adoptadas por Washington. La determinación alcanza nominalmente a 15 ciudadanos bolivianos —entre parlamentarios, operadores de justicia, exjefes policiales y exautoridades— y a sus familiares directos, sumando con ello cerca de 40 personas afectadas en este nuevo reporte.

De acuerdo con el documento oficial, la disposición se fundamenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., mecanismo que faculta al Gobierno estadounidense a denegar el ingreso a extranjeros cuando considera que su presencia o actividades pueden generar consecuencias adversas graves para su política exterior o socavar la institucionalidad democrática.

La nómina detallada de sancionados

A continuación se detalla la lista de ciudadanos identificados en el reporte y las funciones o cargos vinculados:

Diputados Nacionales

Rafael Darío López Mercado: Diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Rolando Santos Pacheco Chávez: Diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Exfiscales

Juan Lanchipa Ponce: Exfiscal general del Estado.

Félix Gerardo Balderas Arteaga: Exfiscal departamental de Beni.

Julio César Porras Velarde: Exfiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.

Armando Rojas Toledo: Exfiscal coordinador de La Paz.

Jueces y Autoridades Judiciales

Aldo Ismael Quezada Cerruti: Presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz.

Julio Nelson Alba Flores: Vocal/juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

José Ayaviri Siles: Exjuez de materia penal.

Exautoridades y Funcionarios de Instituciones Públicas

Freddy Bismarck Pereira Molina: Comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Fernando Ronald Velasco Soliz: Exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Felcn en el Aeropuerto Internacional Viru Viru (vinculado en las investigaciones del caso Narcovuelo 2023 ).

Diego Alejandro Barboza Zeballos: Exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Katherine Calderón Valle: Exdirectora general de Migración.

Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar: Director departamental del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Santa Cruz.

Rony Suárez Milliet: Ciudadano particular.

Esta reciente nómina se suma a la primera tanda de restricciones anunciada por la administración norteamericana el pasado 28 de septiembre, cuando se revocaron visados a 12 ciudadanos y se declaró la inelegibilidad para otros nueve. Con este nuevo anuncio, la lista global de bolivianos sancionados o vetados por EE. UU. continúa incrementándose de forma sustancial.