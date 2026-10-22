Vicepresidente cuestiona falta de resultados en búsqueda de Del Castillo

El vicepresidente Edmand Lara afirmó que, por la manera en que se viene desarrollando la investigación contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, presume que las autoridades podrían haber permitido que escape, aunque aclaró que se trata de una percepción personal y que podría estar equivocado.

“Por las características, por la manera en que se está llevando la investigación, presumo yo, presumo, tal vez me puedo equivocar, parece que a Eduardo Del Castillo lo han dejado escapar”, declaró Lara.

Cuestiona operativos sin resultados

El vicepresidente observó que se realizaron allanamientos en inmuebles vinculados al exministro, pero hasta ahora no se logró dar con su paradero.

“Hacen todo un show, entran a su casa, se hacen de sacar una y otra cosa, pero al señor Eduardo Del Castillo nunca lo encuentran”, sostuvo.

Lara también cuestionó la intensidad de los operativos desplegados durante los primeros días y afirmó que, desde su perspectiva, posteriormente disminuyó la información pública sobre su búsqueda.

“Dos, tres días han estado dizque buscando y ahora ya no lo buscan. Entonces llama la atención también, ¿qué tanto sabe Eduardo Del Castillo para que no lo sigan buscando?”, manifestó.

El vicepresidente reiteró que se trata de su apreciación personal: “Esa es mi percepción, me puedo equivocar, puedo estar equivocado”.

Del Castillo continúa con orden de aprehensión

El exministro es investigado dentro de un proceso por presuntos delitos vinculados a organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, en medio de pesquisas relacionadas con el narcotráfico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el 9 de octubre que existe una orden de aprehensión contra Del Castillo y que la Policía continuaba buscándolo. En ese momento, la autoridad señaló que no podía confirmar si la exautoridad permanecía en territorio boliviano y que no existía un registro de salida legal del país.