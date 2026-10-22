Vocero: “No habrá blindaje para nadie; el cargo no protege”

El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz no brindará protección ni “blindaje” a ninguna autoridad o exautoridad investigada por posibles hechos vinculados con corrupción, narcotráfico o crimen organizado.

El pronunciamiento fue realizado después de que Estados Unidos anunciara nuevas restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos, aunque identificó públicamente a 15 de ellos.

“El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no va a dar ninguna protección ni blindaje para absolutamente nadie. La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, declaró Gálvez.

“No habrá blindaje para nadie”

El vocero sostuvo que una de las prioridades del Ejecutivo es desarticular estructuras criminales que, según afirmó, lograron instalarse durante años dentro de instituciones públicas.

“No habrá blindaje para nadie. El cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este Gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad”, enfatizó.

Gálvez afirmó que el proceso de revisión y depuración dentro de las instituciones continuará.

Gobierno dice que ya investigaba varios casos

El portavoz presidencial señaló que existen coincidencias entre algunos de los nombres difundidos por Estados Unidos y líneas de investigación que las autoridades bolivianas ya mantenían abiertas desde meses atrás.

“Si bien hay una coincidencia en varios casos incluidos en esa lista, el Gobierno nacional, en esos casos coincidentes, tiene sendas líneas de investigación abiertas hace varios meses atrás”, afirmó.

Gálvez remarcó que las investigaciones y eventuales procesos judiciales se definirán de acuerdo con la legislación boliviana.

“No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia”, sostuvo.

Afirma que funcionarios mencionados fueron cesados

El vocero también aseguró que las personas incluidas en la lista estadounidense que ocuparon cargos dentro de la actual gestión gubernamental ya fueron apartadas de sus funciones.

“Todas las personas mencionadas en la lista por el Gobierno americano que en algún momento hayan sido funcionarios en esta gestión han sido cesados de sus cargos. Algunos hace semanas atrás, otros hace algunos días”, indicó Gálvez.

Agregó que cualquier autoridad o exautoridad mencionada deberá responder ante la justicia boliviana si existen elementos suficientes que ameriten un proceso penal.