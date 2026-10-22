Lara pide a EEUU completar lista de visas y afirma que habría ministros en ejercicio

El vicepresidente Edmand Lara pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que haga pública la totalidad de los nombres de ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones de visa y afirmó que, según información extraoficial que maneja, entre los casos existirían ministros en ejercicio del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Extraoficialmente nosotros también conocemos que habrían ministros de Estado del actual gabinete del presidente Rodrigo Paz a los cuales también se les habría revocado la visa”, manifestó Lara.

“Que no camuflen a nadie”

El vicepresidente cuestionó que la nómina difundida públicamente incluya 15 nombres y reclamó transparencia respecto de las personas que no fueron identificadas.

“Le pedimos al Departamento de Estado de los Estados Unidos que no camufle a nadie y, si hay algún ministro al cual se le ha revocado la visa, también que lo haga conocer”, señaló.

Lara sostuvo además que se manejan los nombres de al menos dos ministros actualmente en funciones, aunque en la declaración proporcionada no los identificó públicamente ni presentó documentación que confirme esa versión.

El vicepresidente también planteó que la Cancillería boliviana solicite formalmente información a Estados Unidos para aclarar quiénes están comprendidos en las restricciones.

“Desde la Vicepresidencia, vía Cancillería, vamos a pedir que complementen la lista”, afirmó. Su pedido fue reportado también por medios nacionales este jueves.

Lara pregunta por nombres que no fueron publicados

Lara sostuvo que inicialmente se habría hablado de una lista de 22 personas y cuestionó por qué posteriormente se conocieron solo 15 nombres.

“Primero anunciaron 22 en la lista y ahora solo publican el nombre de 15. ¿Qué ha pasado con los otros siete?”, cuestionó.