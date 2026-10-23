Vecinos expresan preocupación por alza del pan a Bs 1 en La Paz

Vecinos de La Paz expresaron su preocupación por el incremento del precio del pan de batalla de Bs 0,80 a Bs 1, medida anunciada por la Federación de Panificadores de La Paz y que comenzará a regir desde este viernes.

En la calle Figueroa, uno de los tradicionales puntos de venta de pan de la ciudad, varias personas cuestionaron el aumento y señalaron que los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo que los precios de los alimentos.

“Sube todo, sube la carne, sube todo (...) pero no piensan en los que compramos y en los que viven con un sueldo”, manifestó una vecina consultada en el lugar.

Pan se agotó antes de lo habitual

Durante la tarde de este jueves, varios puestos de venta de la calle Figueroa agotaron la marraqueta varias horas antes de lo acostumbrado.

Una de las vendedoras terminó su producto cerca de las 17:00, cuando habitualmente la comercialización se extiende hasta aproximadamente las 20:00.

Algunos compradores llegaron al lugar y ya no encontraron pan de batalla.

“Quería comprar, pero ya no hay”, comentó una de las vecinas.

Los últimos productos disponibles eran sarnitas y caucas, mientras la marraqueta, que todavía este jueves se vendía a Bs 0,80, ya se había agotado.

Panificadores fijan el precio en Bs 1

La Federación de Panificadores de La Paz determinó en un ampliado elevar el precio del pan de batalla a Bs 1 por unidad.

El director de los Panificadores de La Paz, Fernando Chambi, explicó que la medida será transitoria y responde a la falta de soluciones para reducir los costos de producción.

“Se ha determinado elevar el precio del pan transitoriamente a un boliviano”, señaló.

Chambi afirmó que el sector aguardó durante aproximadamente un año medidas de apoyo.

“Un año hemos esperado para este fortalecimiento para el sector panificador (...) tampoco nosotros podemos esperar más”, sostuvo.

Sector no asistirá a reunión con el Gobierno

Otra de las decisiones adoptadas por las bases fue no participar en la reunión prevista con el Gobierno.

“Mi persona no va a asistir el día lunes a la reunión con el Gobierno”, afirmó Chambi.

El dirigente aclaró que esa determinación corresponde únicamente al sector panificador paceño y no necesariamente representa la posición de las federaciones de otros departamentos ni de las organizaciones nacionales.

También pidió disculpas a la población por el incremento y sostuvo que los productores enfrentan mayores costos en harina, manteca, azúcar, sal y otros insumos.