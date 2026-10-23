UMSA lanza globos aerostáticos para estudiar el cambio climático

Científicos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) desarrollaron una campaña de investigación atmosférica en el altiplano orureño mediante el lanzamiento de globos aerostáticos equipados con dispositivos capaces de recolectar muestras de aire a distintas alturas.

El trabajo comenzó el 6 de octubre y se extendió durante 12 días, con la participación de investigadores bolivianos y el apoyo de especialistas franceses.

Globos alcanzaron 30 kilómetros de altura

Durante la campaña, los globos llegaron hasta aproximadamente 30 kilómetros de altura, muy por encima de las montañas más elevadas del planeta.

Una vez alcanzado ese nivel, los globos explotan y liberan un dispositivo denominado AirCore, que desciende lentamente sostenido por un paracaídas.

El equipo cuenta con un largo tubo de cobre enrollado que recoge muestras de aire a diferentes altitudes durante el descenso.

Posteriormente, el dispositivo es recuperado y trasladado a la ciudad de Oruro, donde las muestras son analizadas para determinar cómo cambia la concentración de distintos gases conforme aumenta la altura.

Analizan gases de efecto invernadero

La investigación se concentra principalmente en el dióxido de carbono y el metano, dos gases de efecto invernadero relacionados con el calentamiento global.

También se estudia el monóxido de carbono, que permite identificar señales de contaminación vinculadas, entre otras fuentes, a la quema de combustibles y vegetación.

Esta es la tercera ocasión en la que la campaña científica se desarrolla al sur de Oruro, una región elegida por sus extensas planicies, que facilitan la recuperación de los equipos después de cada lanzamiento.

Mayor participación de científicos bolivianos

Una de las particularidades de esta edición fue que el equipo estuvo conformado casi en su totalidad por científicos y estudiantes bolivianos.

La dirección técnico-científica estuvo a cargo de Laura Ticona, investigadora boliviana que actualmente realiza su doctorado en Francia.

También participaron el director del Laboratorio de Física de la Atmósfera (LFA) de la UMSA, Marcos Andrade, además de profesionales, personal técnico y estudiantes de la Carrera de Física.

Entre las participantes destacaron varias jóvenes universitarias, todas mujeres, reflejando una mayor presencia femenina en el área de investigación atmosférica.

Cooperación científica entre Bolivia y Francia

La campaña fue desarrollada por el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA y el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente (LSCE) de Francia.

También contó con el respaldo remoto de especialistas franceses y el apoyo del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD).