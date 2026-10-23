Denuncian a un hombre por presunta venta de cargos en el Ministerio de Salud

Al menos 20 personas denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa cometida por un hombre que supuestamente ofrecía cargos dentro del Ministerio de Salud a cambio de diferentes montos de dinero.

Una de las denunciantes aseguró que el acusado le ofreció un puesto de alto rango y que, pese a haber realizado pagos, el trabajo nunca llegó a concretarse.

“A mí me ha ofrecido un cargo (...) un cargo alto, en donde al final nunca llegaba el trabajo”, relató una de las afectadas.

Víctimas entregaron diferentes cantidades de dinero

Según los denunciantes, los montos entregados variaban de acuerdo con el supuesto cargo ofrecido.

Una de las víctimas afirmó que espera recuperar aproximadamente Bs 38.000, mientras otras personas habrían entregado cantidades de Bs 4.000, Bs 5.000 y Bs 6.000, entre otros montos.

“Hay otros que les ha cobrado 4.000, 5.000, 6.000 y así sucesivamente”, indicó una de las denunciantes.

Las autoridades todavía deberán determinar el monto total presuntamente captado y establecer cuántas personas fueron afectadas.

Utilizaba documentos membretados

Los afectados señalaron que el acusado utilizaba presuntos documentos membretados del Ministerio de Salud, además de firmas y sellos, para generar confianza entre las personas interesadas en acceder a un puesto laboral.

“Ahí están sus firmas, todo está con firmas, sellos, papeles membretados del Ministerio”, sostuvo una de las víctimas.

De acuerdo con los testimonios, también habría contactado a conocidos de las primeras personas captadas para ofrecerles nuevas oportunidades laborales dentro del área de salud.

No sería funcionario del Ministerio de Salud

Pese a presentarse como una persona con posibilidades de gestionar cargos públicos, los denunciantes señalaron que el acusado no sería funcionario del Ministerio de Salud.

Además, habría utilizado el nombre de una universidad privada y asegurado ser docente de la institución para reunirse con las víctimas.

“Él mismo indicaba ser docente de la Udabol y citaba a las víctimas dentro de las instalaciones (...) para firmar documentos, contratos y recibir los dineros”, señala la denuncia.

Corresponderá a la investigación establecer si existía alguna vinculación real con esa institución o si su nombre fue utilizado sin autorización.

Fue llevado a dependencias de la Felcc

El acusado fue retenido por particulares y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La Policía deberá tomar declaraciones, revisar la documentación presentada por los denunciantes y establecer las circunstancias en las que se realizaron los pagos.