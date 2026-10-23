¿Qué reveló la autopsia del hombre hallado maniatado en un vehículo?

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que la investigación continúa para esclarecer la muerte del hombre que fue encontrado maniatado al interior de un vehículo. Según el informe forense, la víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

López explicó que la evaluación médico-forense estableció que el hombre presentaba varios golpes en la cabeza, lesiones que provocaron su muerte.

Además, se identificaron marcas en el cuello y escoriaciones que podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias del hecho.

“De acuerdo al médico forense, la muerte ha sido por traumatismo craneoencefálico, sufrió varios golpes en la cabeza, tenía suelto el cuello, llamémoslo así, tenía algunas escoriaciones al nivel del cuello, marcas de dedo”, manifestó el fiscal departamental.

Las pesquisas continúan para esclarecer el caso y reunir los elementos necesarios que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.