“Soy inocente”: Rafael López anuncia conferencia este viernes tras veto de EEUU

El diputado de la Alianza Libre, Rafael López, llegó al aeropuerto internacional Viru Viru y anunció que brindará una conferencia de prensa este viernes a las 10:00, luego de que su nombre apareciera en la lista de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa impuestas por Estados Unidos.

“Soy inocente, le puedo decir”, manifestó el legislador ante los medios de comunicación, al ser consultado sobre el caso. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y señaló que su equipo se encuentra analizando la situación.

“Estamos terminando de analizar el caso”, indicó López, quien reiteró que se pronunciará públicamente durante una conferencia de prensa prevista en la brigada parlamentaria.

El diputado insistió en que dará explicaciones al día siguiente y se retiró del aeropuerto sin profundizar en los motivos de la restricción migratoria.

La aparición de Rafael López en esta nómina se suma a otros casos de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos restringió sus visas, un tema que generó reacciones en el ámbito político nacional.