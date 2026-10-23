Alianza Popular rechaza “politización” de visas de EEUU y pide respetar soberanía boliviana

La bancada parlamentaria de Alianza Popular emitió un pronunciamiento tras conocerse una nueva lista de ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones de visa de Estados Unidos y rechazó lo que calificó como una “politización e instrumentalización interna” de decisiones adoptadas por gobiernos extranjeros.

“Bolivia se rige por sus propias leyes y soberanía jurídica. Por lo tanto, rechazamos la politización e instrumentalización interna de decisiones unilaterales de gobiernos extranjeros, incluyendo la revocación o restricción de visados a ciudadanos bolivianos”, señala el comunicado difundido este jueves.

Piden que denuncias se tramiten bajo leyes bolivianas

Alianza Popular sostuvo que cualquier denuncia u observación contra un ciudadano boliviano debe ser procesada por las vías establecidas en la Constitución y las leyes nacionales, respetando el debido proceso.

La organización aclaró, al mismo tiempo, que esa posición no significa eximir de responsabilidad a quienes eventualmente hayan cometido irregularidades.

“Todo ciudadano, sin distinción alguna, está en la obligación de responder por sus actos y asumir sus responsabilidades de manera individual”, señala el pronunciamiento.

Diputado de Alianza Popular figura en lista estadounidense

El comunicado se conoce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera este jueves una nueva nómina de personas con restricciones de visa. Entre los 15 ciudadanos identificados públicamente figura el diputado Rolando Santos Pacheco Chávez, de Alianza Popular.

Estados Unidos informó que las nuevas restricciones alcanzan en total a 40 personas, aunque hizo públicos 15 nombres. Según Washington, las medidas forman parte de una política dirigida contra extranjeros vinculados, de acuerdo con sus señalamientos, a hechos de corrupción o narcotráfico.

La restricción de una visa estadounidense no constituye por sí misma una condena penal dentro de Bolivia.

Bancada dice que continuará con su agenda legislativa

Alianza Popular sostuvo que continuará desarrollando sus actividades dentro de la Asamblea Legislativa y que mantendrá su trabajo de fiscalización.

“Nuestra bancada parlamentaria se mantiene trabajando inquebrantablemente en sus responsabilidades legislativas y firmes al servicio de los intereses del pueblo boliviano”, indica el documento.

La bancada añadió que mantendrá su atención en una agenda “económica, social y productiva”, al margen de lo que considera intentos de “distracción o confrontación mediática”