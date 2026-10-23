Santa Cruz alista licitación de tren metropolitano y cámaras inteligentes tras reuniones en Europa

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que durante su gira por tres países europeos gestionó proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento.

La autoridad destacó el avance de las negociaciones al señalar que “nos reunimos con una empresa europea y con una empresa de un grupo muy importante de Qatar, que están interesados en la operación y también en la construcción del tren metropolitano”.

La primera fase del sistema ferroviario conectará a la capital departamental con Montero para transformar la movilidad de la región.

Respecto a los plazos previstos, Velasco remarcó que “este año se tiene que lanzar la licitación pública del tren metropolitano que va a conectar todo el norte integrado y la capital del departamento de Santa Cruz de la Sierra”.

La agenda internacional incluyó el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la implementación de un moderno sistema de videovigilancia interconectado.

Sobre este compromiso asumido ante la población, la autoridad departamental afirmó que nosotros entendemos que eso es una necesidad hoy por hoy, sobre todo en la situación que estamos de criminalidad y de crimen organizado”.

El plan de seguridad contempla esquemas de financiamiento e inversión extranjera para no comprometer de manera exclusiva los recursos locales.

Para concretar el despliegue tecnológico, el gobernador enfatizó que están “viendo la alianza para que puedan invertir ellos en el hardware y en el software y la operación de estas cámaras que queremos implementar”.