Todos Santos: conozca precio de horneaje para La Paz

A pocos días de la festividad de Todos Santos, la Federación Departamental de Panificadores de La Paz y Provincias acordó con la Alcaldía paceña mantener sin cambios los precios del horneaje, con el objetivo de no generar un mayor impacto en la economía de las familias.

La determinación fue asumida tras una reunión entre representantes del sector panificador y autoridades municipales.

“Les hemos pedido que, si piensan en la situación económica de las familias, no incrementen absolutamente nada del precio que teníamos establecido el año pasado. Ellos han accedido”, informó el alcalde César Dosckweiler

Quintal se mantiene en Bs 260

De acuerdo con la lista referencial difundida para octubre de 2026, el horneaje por quintal se mantiene en Bs 260, mientras que por arroba continuará en Bs 65.

La tarifa acordada establece además los siguientes precios:

Horneaje de bizcochos por libra: Bs 65

Galletas por lata: Bs 10

Masitas por lata: Bs 10

Pan por lata: Bs 10

Suspiros por lata: Bs 10

Maicillo por lata: Bs 10

Otras masitas por lata: Bs 10

Salteñas por lata: Bs 15

Humintas por lata: Bs 20

Lechón entero con huatia: Bs 350

“No se va a mover absolutamente nada”

La Alcaldía destacó que el acuerdo permitirá a las familias mantener las tradicionales preparaciones de Todos Santos sin asumir un incremento adicional por el uso de los hornos.

“Los precios para Todos Santos se mantienen en el horneado, ya sea por quintal, por arroba, por libra, por lata o por diferentes modalidades. Ya se ha establecido y definitivamente no se va a mover absolutamente nada”, remarcó la autoridad.

El municipio resaltó el acuerdo en un contexto marcado por el aumento del costo de diferentes productos e insumos, mientras se aproxima una de las fechas de mayor demanda de hornos en La Paz.