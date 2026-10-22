El Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sostuvo un encuentro con el Santo Padre en el Vaticano para transmitirle la fe y el cariño de su región.

Durante este histórico acercamiento, Velasco señaló en sus redes sociales que se así se expresó ante la autoridad eclesiástica: "Santo Padre, con el corazón lleno de gratitud, me presento ante usted. Soy Juan Pablo Velasco, Gobernador de Santa Cruz, Bolivia. Le traigo el saludo de un pueblo profundamente católico, trabajador, generoso y lleno de fe".

Continuando con sus palabras hacia el Pontífice, la autoridad subnacional realizó una petición muy especial en representación de sus coterráneos.

En el diálogo formal, manifestó que “le pido humildemente su bendición para nuestra tierra y que nos tenga presentes en sus oraciones. En Santa Cruz lo esperamos siempre con los brazos abiertos y con todo el cariño de nuestra gente".

El encuentro fue un hito debido a que es la primera autoridad boliviana elegida por voto popular en saludar personalmente a Su Santidad. Tras el encuentro, la autoridad concluyó que "esas fueron mis palabras al Papa León XIV. Las suyas me las guardo en el corazón para toda la vida".