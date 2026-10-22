Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos: Joven es atracada en la zona de La Campana

Una joven fue víctima de un violento atraco en el barrio 8 de Septiembre, en la zona de La Campana, en Santa Cruz de la Sierra.

Según el reporte, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta la amenazaron para robarle sus pertenencias y la agredieron cuando intentó resistirse.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos, quienes intentaron reaccionar ante lo ocurrido. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar con rumbo desconocido, llevándose el celular, la cartera y otros objetos personales de la joven.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del barrio, quienes temen que estos episodios de inseguridad se repitan en la zona.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor presencia policial y patrullajes para prevenir nuevos hechos delictivos. También pidieron que se considere la instalación de un puesto policial.