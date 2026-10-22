Las autoridades policiales constataron la presencia de impactos de disparos en el vehículo que utilizaron los sicarios para acribillar a dos ciudadanos brasileños en Valle Sánchez.

Una grúa de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trasladó el motorizado desde el kilómetro 15 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, hasta sus dependencias para profundizar las pericias técnico-científicas.

El automóvil llegó a la sede policial durante horas de la noche con el objetivo de ser incorporado formalmente como evidencia clave dentro del cuaderno de investigaciones.

Los agentes de inteligencia aguardan nuevos reportes oficiales que permitan esclarecer la ruta exacta que siguieron los agresores antes de abandonar el motorizado.

El vehículo fue localizado en un camino de difícil acceso ubicado cerca de la carretera dentro del municipio de La Guardia, donde aún conservaba sus respectivas placas de circulación.

Especialistas del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) intervinieron la zona para recolectar huellas dactilares y otros elementos biológicos.

Los criminales arrebataron este automóvil de color blanco a una pareja de vecinos que presenció el ataque violento contra los ciudadanos extranjeros.

Tras apoderarse de la unidad mediante violencia, los delincuentes huyeron rápidamente de la urbanización El Valle de Akualand para evitar su aprehensión.