Diputado Rojas denuncia amenazas contra su vida tras proceso contra Condori

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, informó que recibió amenazas contra su vida después de presentar la denuncia que derivó en el proceso contra el senador suplente Nilton Condori.

Según explicó, las intimidaciones llegan principalmente a través de mensajes y llamadas telefónicas.

“Yo les digo a ellos que lo único que están perdiendo es su tiempo y sus megas. Yo no voy a recular para defender a la patria”, afirmó Rojas.

Denuncia amenazas mediante llamadas y mensajes

El legislador sostuvo que las amenazas comenzaron en medio del avance del caso Condori y calificó de “cobardes” a quienes estarían detrás de estas acciones.

“Son gente cobarde. Ellos esperan encontrarme algún día en la calle. Estoy acá en el Congreso. Cuando quieran, con todo gusto vamos a debatir”, manifestó.

Rojas no detalló públicamente el contenido específico de las amenazas ni identificó a posibles responsables.

Le recomendaron contar con seguridad

El diputado indicó que integrantes de la comisión especial de investigadores le recomendaron contar con protección personal debido a las amenazas recibidas.

Sin embargo, señaló que por el momento no considera necesario utilizar seguridad.

“A mi familia voy a resguardar, pero en lo personal no voy a utilizar seguridad”, afirmó.

Amenazas surgen tras denuncia contra Condori

Las intimidaciones denunciadas por Rojas se producen después de que el legislador presentara una denuncia contra Nilton Condori, proceso que actualmente continúa bajo investigación.