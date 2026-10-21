El dólar paralelo cierra este miércoles con un descenso tras fluctuar a la baja

La cotización informal de la divisa estadounidense retrocedió paulatinamente desde las primeras horas de la mañana.
21/10/2026 18:57
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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 21 de octubre con fluctuaciones a la baja a lo largo del día.
Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.
El comportamiento de la divisa mostró un leve descenso progresivo durante la fecha:
Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,92 para la compra y Bs 11,90 para la venta.
Mediodía (12:00): Bajó a Bs 11,91 para la compra y Bs 11,89 para la venta.
Cierre: Concluyó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.
Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,73.
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