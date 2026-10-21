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El dólar paralelo cierra este miércoles con un descenso tras fluctuar a la baja

La cotización informal de la divisa estadounidense retrocedió paulatinamente desde las primeras horas de la mañana.

Milen Saavedra

21/10/2026 18:57

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El dólar paralelo cierra este miércoles con un descenso tras fluctuar a la baja
Bolivia

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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 21 de octubre con fluctuaciones a la baja a lo largo del día.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.

El dólar paralelo cierra este miércoles con un descenso tras fluctuar a la baja

El comportamiento de la divisa mostró un leve descenso progresivo durante la fecha:

  • Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,92 para la compra y Bs 11,90 para la venta.

  • Mediodía (12:00): Bajó a Bs 11,91 para la compra y Bs 11,89 para la venta.

  • Cierre: Concluyó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,73.


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