La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 21 de octubre con fluctuaciones a la baja a lo largo del día.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.

El dólar paralelo cierra este miércoles con un descenso tras fluctuar a la baja

El comportamiento de la divisa mostró un leve descenso progresivo durante la fecha:

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,92 para la compra y Bs 11,90 para la venta.

Mediodía (12:00): Bajó a Bs 11,91 para la compra y Bs 11,89 para la venta.

Cierre: Concluyó en Bs 11,90 para la compra y Bs 11,88 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,73.