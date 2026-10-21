Exministro sostiene que caída de Lula debilitaría al socialismo del siglo XXI

El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín afirmó que una eventual derrota del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de este domingo 25 de octubre representaría, a su juicio, un punto de quiebre para las fuerzas políticas vinculadas al denominado socialismo del siglo XXI en América Latina.

Brasil definirá la Presidencia entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, quienes avanzaron al balotaje después de que ninguno alcanzara mayoría absoluta en la primera vuelta. Las

El resultado de Brasil

Sánchez Berzaín sostuvo que Brasil mantiene un peso económico y político determinante en la región y consideró que el resultado electoral tendrá efectos que trascenderán sus fronteras.

“Si Lula pierde la elección este domingo 25 de octubre, estaremos presenciando la caída de todo el soporte al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI y el punto de quiebre definitivo para que los pueblos recuperen la libertad y la democracia”, afirmó.

La caracterización del gobierno de Lula y del denominado socialismo del siglo XXI corresponde a la valoración política del exministro y no constituye una definición institucional sobre el sistema democrático brasileño.

Sánchez Berzaín ha sostenido públicamente esta misma tesis durante las últimas semanas, al señalar que una derrota de Lula modificaría el equilibrio político regional.

Cuestiona política de Lula frente al crimen organizado

Sánchez Berzaín también lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración brasileña en materia de seguridad y crimen organizado.

Afirmó que durante el gobierno de Lula crecieron organizaciones criminales brasileñas con presencia regional y mencionó al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC).

El exministro cuestionó además el argumento de soberanía utilizado por Brasil para definir sus políticas internas y sostuvo que el crimen organizado transnacional obliga a los países a coordinar acciones.

“No hay soberanía para proteger al crimen, sobre todo cuando ese crimen (...) afecta a los demás países”, afirmó.

Elección brasileña entra en su recta final

Brasil se encuentra en los últimos días de campaña antes de la segunda vuelta del 25 de octubre.

Para Sánchez Berzaín, el resultado tendrá una dimensión regional.

“Lo que el pueblo brasileño defina el 25 de octubre va a marcar o el continuismo (...) o un cambio que ha de acelerar la transformación en las Américas”, sostuvo.