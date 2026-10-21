Comunidades Solidarias: estos son los requisitos para acceder a una vivienda social

A través del proyecto Comunidades Solidarias, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) une esfuerzos con los municipios del país para construir hogares destinados a las familias bolivianas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa busca beneficiar a personas que viven en áreas urbanas o rurales y que no cuentan con una casa propia.

Según la información difundida por la institución, el programa está orientado a familias de bajos ingresos que necesitan acceder a una vivienda digna.

Foto: Agencia Estatal de Vivienda Bolivia﻿

Entre los requisitos generales para postular se encuentran ser boliviana o boliviano, tener la mayoría de edad y no contar con ninguna propiedad o inmueble registrado.

Asimismo, el proyecto identifica como grupos prioritarios a las madres o padres solteros, los adultos mayores en situación de abandono y las personas con discapacidad, sectores considerados dentro de la población que requiere mayor atención social.

¿Cómo funciona el proyecto?

La propuesta contempla un trabajo coordinado entre los gobiernos municipales y la Agencia Estatal de Vivienda. En este esquema, los municipios proporcionan los terrenos, mientras que AEVIVIENDA se encarga de la construcción de las viviendas.

Foto: Agencia Estatal de Vivienda Bolivia﻿

Además, el equipo técnico de la institución evalúa la situación socioeconómica de los postulantes para determinar quiénes cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

La iniciativa plantea ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia para familias que atraviesan dificultades económicas y no disponen de un inmueble.