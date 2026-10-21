Vecinos del Distrito 12 exigen concluir hospital abandonado hace ocho años

Vecinos del barrio Fortaleza, ubicado en el Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra, exigen a la Alcaldía una solución para concluir la construcción de un centro de salud que permanece abandonado desde hace aproximadamente ocho años.

La infraestructura, que debía funcionar como un hospital para atender a los habitantes de la zona, se encuentra inconclusa y, según la denuncia vecinal, se ha convertido en un espacio frecuentado por malvivientes.

Un dirigente vecinal pidió al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamén Saavedra, atender esta demanda y dar continuidad al proyecto, que lleva años sin avances.

“Ellos nos dicen que estamos trabajando, que está aprobado en el POA, pero nunca avanza”, reclamó.

Ante esta situación, los vecinos esperan que la nueva gestión municipal encuentre una salida que permita retomar los trabajos y evitar que la infraestructura continúe deteriorándose.

“Nosotros, señor alcalde, no estamos contra de usted. Nosotros queremos apoyar en su gestión, queremos ayudar en su gestión para que este centro de salud continúe”, expresó.

Los vecinos aguardan una respuesta de la Alcaldía para que la obra deje de permanecer abandonada y pueda cumplir con el propósito para el que fue proyectada.