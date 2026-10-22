Comité pro Santa Cruz considera insuficientes los policías destinados al departamento

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que los 230 efectivos policiales destinados a Santa Cruz son insuficientes frente al crecimiento de la delincuencia y la ola de sicariatos que afecta al departamento.

En ese sentido, pidió reforzar la presencia policial y desplegar unidades especializadas para enfrentar estos hechos.

“La población necesita más policía y obviamente por la ola delincuencial que se está viviendo en estos momentos, la ola de sicariatos, porque ya se ha transformado en eso, creo que necesita más efectivos”, manifestó Cochamanidis.

El representante cívico también consideró que el ministro de Gobierno debería trasladarse temporalmente a Santa Cruz para trabajar desde el lugar donde se concentra la problemática de inseguridad.

“Necesitamos que de varias fuerzas que tiene la Policía estén trabajando acá, pero si el epicentro de todo esto está ocurriendo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, el ministro debería estar trabajando desde acá”, sostuvo.

Cochamanidis señaló que el departamento requiere una cantidad considerablemente mayor de efectivos policiales. Sin embargo, reconoció que el envío de 200 agentes de un grupo de élite podría contribuir a enfrentar temporalmente los hechos de sicariato, siempre que permita identificar y capturar a los responsables.