ENTEL reporta falla temporal en telefonía e internet móvil; ATT inicia fiscalización

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) informó que este miércoles 21 de octubre se registró una degradación temporal en el servicio móvil de voz y acceso a internet móvil, situación que afectó a usuarios de su red.

A través de un comunicado, la empresa señaló que el problema fue identificado mediante sus sistemas de monitoreo y aseguró que, posteriormente, los servicios fueron restablecidos.

“Los servicios se encuentran operativos y con normal funcionamiento”, señaló ENTEL.

ENTEL trabaja con la ATT para determinar las causas

La empresa informó además que trabaja de manera coordinada con el ente regulador para establecer qué provocó el incidente.

“ENTEL trabaja de manera coordinada con el ente regulador para realizar las evaluaciones correspondientes y determinar las causas del incidente”, indica el comunicado.

La compañía lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de sus usuarios.

Por el momento, ENTEL no precisó cuánto tiempo duró la afectación, qué regiones registraron mayores problemas ni cuál fue la causa técnica específica de la degradación.

ATT reportó una afectación a nivel nacional

Paralelamente, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que este 21 de octubre detectó una presunta degradación del servicio móvil provisto por ENTEL a nivel nacional.

Ante esta situación, el ente regulador activó acciones de fiscalización y seguimiento para verificar el origen del problema y supervisar el restablecimiento de los servicios afectados.

Regulador anuncia seguimiento al caso

La ATT indicó que continuará realizando verificaciones y que, dependiendo de sus resultados, adoptará las medidas que correspondan dentro de sus competencias.

El objetivo, según el comunicado, es determinar las causas de la degradación y garantizar la continuidad del servicio.