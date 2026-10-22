Doble crimen: Mujer aprehendida denuncia agresiones; este jueves será su audiencia cautelar

La mujer de nacionalidad paraguaya que fue aprehendida en el marco de la investigación por el asesinato de dos ciudadanos brasileños en Valle Sánchez comparecerá ante la justicia este jueves.

Su abogado, Carlos Rondón, anunció que solicitará su libertad y denunció presuntas agresiones físicas contra su defendida durante el procedimiento investigativo.

Rondón aseguró que su cliente colaboró con las autoridades desde el inicio de las investigaciones y sostuvo que no tiene relación con el doble asesinato. Según explicó, la mujer esperó la llegada de la Policía después de ocurrido el hecho y, pese a esa colaboración, terminó aprehendida.

“Es importante destacar que mi cliente ha aportado a la investigación desde sus primeros inicios. Ella ha esperado que llegue la Policía una vez que sucedió el hecho. Ella está muy consternada, ella no tiene nada que ver en esta situación”, manifestó el abogado.

El jurista también rechazó que su defendida haya incurrido en contradicciones durante sus declaraciones y aclaró que entregó las contraseñas de su teléfono celular.

Respecto a la relación entre la mujer y los fallecidos, Rondón afirmó que no existía ningún vínculo sentimental ni personal y que ella se encontraba en el inmueble por motivos laborales.

El abogado denunció que su defendida habría sufrido agresiones físicas por parte de efectivos del Daci, quienes presuntamente la habrían golpeado para obligarla a inculparse en el crimen.