Dos águilas mora atendidas en La Paz son trasladadas a Cochabamba para su cuidado

Dos ejemplares de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) fueron trasladados desde La Paz hasta el departamento de Cochabamba para continuar bajo custodia especializada, informó el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Las aves, un macho y una hembra, fueron derivadas por vía aérea al Centro de Custodia de Fauna Silvestre (CCFS) Agroflori, donde permanecerán bajo cuidado especializado.

Fueron entregadas a la FELCDA

De acuerdo con el reporte, los dos ejemplares fueron recibidos el pasado 27 de septiembre, después de que una ciudadana los entregara a la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELCDA).

Posteriormente, y de manera temporal, las aves fueron trasladadas al Bioparque Vesty Pakos, en La Paz, donde recibieron atención veterinaria.

Ambos ejemplares están en buenas condiciones

Tras una evaluación clínica especializada, personal veterinario determinó que las dos águilas se encontraban en buen estado de salud.

La médica veterinaria del Bioparque Vesty Pakos, Ana Cornejo, informó que los ejemplares recibieron la atención correspondiente antes de autorizarse su traslado.

Fueron trasladadas por vía aérea

El encargado de Biodiversidad de la Gobernación de La Paz, Daniel Flores Supo, informó que el traslado se realizó el 19 de octubre.

Las aves fueron enviadas por vía aérea hasta Cochabamba para ser recibidas por el CCFS Agroflori.

Según la Gobernación, este centro cuenta con las condiciones necesarias para brindarles atención y custodia especializada.