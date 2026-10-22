Cámara Automotor alerta que el crimen organizado utiliza autoventas fachada para el lavado de dinero

La Cámara Automotor Boliviana lanzó una severa advertencia sobre la presencia del crimen organizado en el mercado automotriz del país. De acuerdo con el gremio, bandas delictivas estarían empleando autoventas fachada y empresas unipersonales para el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.

Luis Encinas, gerente general de la Cámara Automotor, señaló que la problemática de los vehículos indocumentados (conocidos como "autos chutos") y los denominados importadores "grises" se ha convertido en un mecanismo financiero para las mafias.

Encinas explicó que la acumulación de vehículos ilegales en el territorio nacional no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de su uso como medio de transacción dentro de redes de delincuencia organizada.

"Los autos se han convertido en una moneda para pagar el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Los autos 'chutos' que han entrado al país son producto de todo este tipo de negocios", aseveró el ejecutivo de la Cámara Automotor.

El pronunciamiento se da tras intervenciones recientes en las que autoridades procedieron a la incautación de más de 43 vehículos, presuntamente vinculados a redes de blanqueo de capitales que habrían penetrado incluso en instituciones del Estado.

Vacíos normativos, subfacturación y riesgo para los compradores

La Cámara Automotor apuntó también contra el diseño normativo actual, señalando que la existencia de leyes con "doble interpretación" ha facilitado la infiltración de lavadores de dinero en el sistema formal a través de la subfacturación de importaciones.

"Esta doble interpretación ha permitido que lavadores de dinero se incrusten en el sistema e importen vehículos subfacturando. Hay un daño económico grande. Hemos presentado denuncias ante la Aduana, el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Política Tributaria", acotó Encinas.

Ante este panorama, la institución emitió un llamado de alerta a la población para que tome precauciones al adquirir un motorizado, advirtiendo que las compras realizadas a través de esquemas irregulares o empresas unipersonales dudosas pueden derivar en procesos de fiscalización posterior y acciones legales por parte de la Aduana Nacional.