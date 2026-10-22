Cooperativas mineras se declaran en emergencia por medidas económicas del Gobierno

La Confederación Nacional de Cooperativas Mineras se declaró en estado de emergencia en rechazo a las medidas económicas y normativas adoptadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan la sostenibilidad de sus cooperativas afiliadas.

El sector expresó su preocupación principalmente por el incremento del precio del diésel, el levantamiento de las subvenciones a los combustibles, las medidas cambiarias y los ajustes vinculados al costo de la energía eléctrica.

Mineros cuestionan aumento de costos

De acuerdo con el pronunciamiento difundido por el sector, estas medidas están provocando un incremento en los costos de producción y también repercutiendo en el costo de vida.

“Rechazar las medidas políticas, económicas y normativas del Gobierno nacional, particularmente el incremento del precio del diésel, levantamiento de las subvenciones a los combustibles, las medidas cambiarias y los ajustes de la energía eléctrica”, señala parte del pronunciamiento.

La organización advierte que estas decisiones “comprometen la sostenibilidad de las cooperativas afiliadas”.

Exigen revisar medidas sobre combustibles y energía

Entre sus principales demandas, los cooperativistas mineros solicitaron al Gobierno revisar las medidas que encarecen los combustibles, el gas y la energía eléctrica.

El sector considera que el aumento de estos costos afecta directamente a la actividad minera, debido al uso intensivo de maquinaria, transporte y energía en las operaciones.

Piden información sobre precio y calidad de combustibles

La organización también exigió que las autoridades transparenten información relacionada con los precios y la calidad de los combustibles que llegan al sector.

Además, reclamaron respuestas a las demandas planteadas por las cooperativas en diferentes regiones del país.

Solicitan mesas de diálogo

Los cooperativistas pidieron la apertura inmediata de espacios de negociación con el Gobierno.

“Exigir al Gobierno nacional la revisión de las medidas que encarecen los combustibles, el gas y la energía eléctrica, así como la apertura inmediata de espacios de diálogo y concertación”, establece el pronunciamiento.