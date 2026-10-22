Sismo en San Miguel de Velasco: Pobladores reportan fisuras en viviendas

El reciente sismo de magnitud 3.5 registrado en la provincia Velasco, en Santa Cruz, generó afectaciones visibles en la población de San Miguel de Velasco, donde se confirmaron los primeros daños materiales en inmuebles.

Diversos pobladores del municipio compartieron evidencia fotográfica a través de redes sociales para alertar sobre la situación tras el evento telúrico.

Foto: Red Chiquitana de Comunicación.

Las imágenes difundidas por los habitantes muestran marcadas fisuras y grietas en las paredes de varios domicilios de la zona.

Estas afectaciones confirman el alcance que tuvo el evento sísmico en la población local, la cual se encontraba muy próxima al epicentro del fenómeno.

Los reportes ciudadanos han permitido constatar que, si bien la profundidad del temblor sugería un impacto menor en la superficie, la vibración logró comprometer muros y paredes de ladrillo.

Foto: Red Chiquitana de Comunicación.