Abogado de Jhonny Fernández niega malversación: “El dinero nunca salió del municipio”

El abogado de Jhonny Fernández, Samuel Durán, aseguró que los Bs 191 millones observados no salieron de las arcas municipales y negó que se haya cometido malversación de fondos.

Según explicó, los recursos fueron destinados a otras áreas, como salud, educación, deportes y el pago de aguinaldos, con conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.

La defensa anunció que presentará documentación de respaldo ante la autoridad jurisdiccional para demostrar que el dinero permaneció en las arcas municipales.

“La ciudadanía tiene que saber que esos recursos municipales jamás salieron de esta arca, que siempre estuvieron ahí”, manifestó Durán, al explicar que cuentan con un informe técnico sobre el desembolso de los recursos.

El abogado sostuvo que los fondos fueron utilizados para cubrir obligaciones de distintas áreas municipales, entre ellas salud y el pago de aguinaldos de fin de año.

Afirmó que estos movimientos económicos fueron conocidos y aprobados por el Concejo Municipal, por lo que rechazó que el exalcalde hubiera dispuesto arbitrariamente de esos recursos.

Finalmente, el jurista indicó que toda la documentación será presentada ante la autoridad jurisdiccional para respaldar la posición de la defensa y demostrar que tanto el Ejecutivo Municipal como el Concejo tenían conocimiento de los movimientos económicos realizados.