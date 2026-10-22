Ministro de Hidrocarburos denuncia red de complicidad en YPFB y ANH por desvío de GLP

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, denunció este miércoles la existencia de redes de complicidad incrustadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que participan en el desvío y contrabando de Garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), factor determinante detrás del desabastecimiento que afecta a distintas regiones del país.

Según la autoridad, el modus operandi consiste en interrumpir la cadena de distribución: los camiones repartidores salen de las plantas de engarrafado pero las garrafas nunca llegan a las familias ni a los puntos de venta autorizados, siendo desviadas en el trayecto.

"Tienen que llegar a cierto lugar las garrafas y no llegan, las desvían. Es como que yo tenga que llevarle a usted un pedido y no le llegue nunca. Hay complicidad de la gente que está llevando las garrafas, complicidad con la gente de Yacimientos, y todo eso se tiene que resolver", aseveró el ministro en conferencia de prensa.

Blanco explicó que esta problemática se ha registrado de manera recurrente en departamentos como Beni, Chuquisaca, La Paz y El Alto, siendo las ciudades del departamento paceño las más castigadas por la escasez del combustible de uso doméstico.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del sector ejecutaron los primeros despidos al detectarse la participación directa de servidores públicos en el tráfico ilegal de combustibles.

"En Sucre se ha evidenciado que había gente de Yacimientos y de la ANH que estaba participando en esto; por eso se retiró a la gente de la ANH", enfatizó la autoridad.

Como parte de los operativos interinstitucionales encabezados por la ANH para frenar el ilícito, las fuerzas del orden lograron recientes incautaciones de magnitud. En El Alto se decomisaron 223 garrafas de GLP que estaban siendo acopiadas de forma irregular en predios de la Terminal Interdepartamental de esa ciudad. En Sucre se incautaron 13.000 litros de gasolina almacenados de manera ilegal para su posterior desvío al mercado negro.

El Ministerio de Hidrocarburos garantizó que continuará con las intervenciones y los procesos penales contra los funcionarios y repartidores involucrados en estas mafias de contrabando.