Alcaldía de La Paz intensifica controles al pan, pero aclara que no fija el precio

La polémica por el precio del pan de batalla continúa en La Paz luego de que algunos sectores panificadores comenzaran a comercializar el producto a un precio mayor.

Ante esta situación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció controles y reuniones con representantes del sector, aunque aclaró que no tiene competencia para establecer ni controlar el precio del producto.

“El Gobierno Municipal, a través de la Intendencia, solo tiene competencia para supervisar e inspeccionar dos cosas: peso y calidad del producto, no precio. La competencia la tiene el Gobierno nacional”, explicó el alcalde César Dockweiler

Buscan evitar que el precio afecte a las familias

La Alcaldía señaló que buscará coordinar con el Gobierno nacional y con los panificadores alternativas que permitan evitar un mayor impacto económico en los hogares.

Entre las propuestas mencionadas se encuentra analizar la continuidad de mecanismos de apoyo para la harina y otros insumos utilizados en la elaboración del pan.

Desde el municipio señalaron que el producto representa un alimento básico para numerosas familias y que cualquier incremento tiene un efecto directo en su economía.

Encuentran pan a Bs 1 en la zona Sur

Durante operativos conjuntos entre la Dirección General de Defensa al Consumidor y la Intendencia Municipal se verificó que algunos comercios de la zona Sur estaban vendiendo el pan de batalla a Bs 1 por unidad.

El director general de Defensa al Consumidor, Walter Quiroz, señaló que todavía existe un acuerdo vigente que debe ser respetado mientras no se determine oficialmente un nuevo precio.

“Hemos encontrado realmente que el pan se está comercializando a un boliviano todavía en algunos sectores. Hemos tratado de hablar con los comerciantes, haciéndoles entender que el acuerdo existe y que se debe respetar hasta que se establezca el nuevo precio”, manifestó.

Comerciantes responsabilizan a panificadores

Durante los controles, algunos vendedores argumentaron que reciben el producto de los propios panificadores a un precio más elevado y que, por ese motivo, se ven obligados a incrementar el costo al consumidor.

Ante esta explicación, Defensa al Consumidor anunció que también realizará verificaciones directamente a los productores señalados.

“Ellos argumentan que son los panificadores que les están trayendo los productos a ese tipo de precio. Así que también vamos a hacer los verificativos a los panificadores”, indicó Quiroz.

Advierten con notificaciones y multas

La Dirección de Defensa al Consumidor anunció que los establecimientos que incumplan el precio establecido mientras continúe vigente el acuerdo podrán recibir las correspondientes notificaciones y sanciones.

“Se va a hacer la notificación correspondiente y la multa que corresponde de acuerdo al marco normativo”, sostuvo Quiroz.

Algunos vendedores mantienen el pan a Bs 0,70

Mientras continúa el debate sobre un posible incremento, en sectores como El Tejar algunos comerciantes decidieron mantener la unidad de pan en Bs 0,70.

Una vendedora de la calle Manuripi explicó que optó por conservar ese precio considerando la situación económica de sus clientes.

“Hay veces que no tienen dinero, tenemos que ver también los bolsillos de la gente”, señaló.

La comerciante sostuvo que varias familias dependen del pan como parte importante de su alimentación diaria y teme que un nuevo incremento reduzca aún más su capacidad de compra.