Propietarios del vehículo robado por sicarios esperan resultados de la investigación policial

Los propietarios del vehículo sustraído durante el ataque armado en Valle Sánchez aguardan los informes finales de la policía tras confirmar que el motorizado localizado por los agentes es de su propiedad. La dueña del automóvil señaló que les llamaron de Diprove para ir a reconocer el vehículo.

La víctima relató el amargo episodio que sufrió junto a su cónyuge cuando dos hombres armados los despojaron de su medio de transporte diario para darse a la fuga.

Al respecto, la afectada precisó que "el día de ayer fue sustraído porque llegaron dos hombres armados y se entraron al auto y al percatarnos de eso nosotros salimos del vehículo y así que ellos pudieran marcharse porque temíamos por nuestras vidas".

La testigo reconoció el origen extranjero de los delincuentes debido al idioma en el que se comunicaban mientras tomaban el control del automóvil blanco.

Según manifestó la ciudadana, "eran brasileros porque hablaban portugués y no nos hablaron a nosotros, pero yo entendí que ellos querían robar el auto".

Ante la inminente amenaza de los criminales dentro del vehículo, la propietaria actuó rápidamente para evacuar la unidad y evitar un desenlace fatal. La mujer explicó sobre este momento que "lo que hice fue escapar y decirle a mi esposo que también se saliera del vehículo".

La afectada puntualizó finalmente sobre las características y función del automóvil que "vemos que por la foto es la misma placa, creemos que es el auto, es un vehículo pequeño, color blanco" y concluyó recordando que "es de uso personal, es nuestro medio de transporte del día a día".