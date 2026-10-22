Pasajes a Copacabana suben hasta Bs 50 y reportan menor afluencia de pasajeros

Representantes de empresas que cubren la ruta hacia Copacabana indicaron que actualmente el pasaje cuesta Bs 45 de lunes a viernes y Bs 50 durante los fines de semana.

“En la actualidad estamos cobrando 45 de lunes a viernes y los fines de semana estamos cobrando 50 bolivianos”, manifestó un representante del sector, quien aseguró que la tarifa de fin de semana cuenta con autorización de la Gobernación.

Transportistas reportan menos pasajeros

Según los operadores, después del incremento en los costos de los combustibles disminuyó la cantidad de personas que viajan hacia Copacabana.

“La verdad es que las salidas están bajas. No hay circulante económico”, señaló uno de los transportistas.

La reducción de pasajeros se evidencia principalmente en determinadas jornadas de la semana, cuando los vehículos tardan más tiempo en completar la cantidad necesaria de usuarios para iniciar los viajes.

Pasajeros cuestionan incremento hacia Tiquina

Usuarios consultados también expresaron preocupación por el costo de los viajes hacia San Pedro de Tiquina.

Algunos pasajeros afirmaron haber pagado Bs 40, cuando anteriormente el mismo recorrido costaba entre Bs 25 y Bs 30.

“Demasiado alto, la verdad. Solíamos pagar 30 bolivianos”, reclamó una pasajera.

Otro usuario señaló que Bs 30 era anteriormente uno de los precios más elevados para llegar hasta el estrecho de Tiquina.

Gobernación dice que no recibió denuncias formales

Desde la Dirección de Transportes de la Gobernación se informó que, hasta el momento, no existen denuncias formales por cobros irregulares en las tarifas interprovinciales.

La autoridad explicó que para iniciar una fiscalización es necesario que los usuarios proporcionen información concreta.

“No tenemos formalmente ninguna denuncia sobre cobros irregulares. Es importante que la denuncia no sea simplemente un comentario. Necesitamos datos como la placa, el sindicato, la ruta y el horario”, explicó.