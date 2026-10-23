Admiten denuncia penal contra el exfiscal Tejerina en el caso Claure

El Ministerio Público admitió de manera formal la denuncia penal interpuesta en contra del exfiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Dante Tejerina Ríos, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y concusión, en el marco de las investigaciones del denominado caso Esposos Claure.

La denuncia fue impulsada por la defensa legal de los hermanos Claure, quienes inicialmente habían sido imputados por el asesinato de sus padres ocurrido en junio de 2024 y que posteriormente fueron sobreseídos de toda culpa, constituyéndose actualmente como víctimas dentro del proceso.

"La Fiscalía ha aceptado investigar contra Osvaldo Dante Tejerina Ríos. Esta parte desde hace tiempo atrás había alertado de las irregularidades que se habían cometido en este caso, y es por eso que, aparte de los procesos disciplinarios que ya están en vigencia, se tiene este proceso penal que justamente ha sido admitido hoy", confirmó la abogada de la familia, Eliana Colque.

De acuerdo con las declaraciones de la jurista, existieron anomalías durante la gestión de la exautoridad del Ministerio Público, señalando que las determinaciones en la causa habrían estado condicionadas a intereses económicos.

"El fiscal departamental, hasta el último día antes de su renuncia, no quiso resolver precisamente porque no obtuvo su pretensión económica. En este momento no podemos dar más detalles porque precisamente por eso es la denuncia y se espera que se proteja también la identidad de los testigos que conocen de este hecho", aseveró Colque, quien además pidió celeridad y transparencia a la nueva administración departamental de la Fiscalía.

Exfiscal no emite pronunciamiento

Tras conocerse la admisión de la denuncia penal, el equipo de prensa intentó tomar contacto con el exfiscal Osvaldo Tejerina para obtener su contraparte; sin embargo, la exautoridad no respondió a las múltiples llamadas telefónicas.

Tejerina enfrenta actualmente dos vías de investigación en su contra impulsadas por el Ministerio Público y la defensa de las víctimas:

Proceso Penal: Por la presunta comisión de concusión y cohecho pasivo.

Proceso Disciplinario: A raíz de las irregularidades denunciadas en la tramitación del caso Claure.