Durante la jornada de este jueves, en el marco de la audiencia de medidas cautelares contra la ciudadana paraguaya vinculada al asesinato de dos personas en Valle Sánchez, la pareja de la investigada se hizo presente en las instalaciones judiciales y rompió el silencio para salir en su defensa.

El joven rechazó enfáticamente las acusaciones de presunta complicidad que pesan sobre la mujer y aseguró que las autoridades judiciales están intentando responsabilizarla sin contar con fundamentos reales, únicamente con el fin de dar por concluida la investigación.

"Llegó por trabajo y estuvo en el lugar equivocado"

Según las declaraciones de la pareja, la mujer reside actualmente en la ciudad de La Paz por motivos laborales y su presencia en Santa Cruz era estrictamente temporal por un compromiso de trabajo agendado para ese mismo día.

"Son muchas declaraciones que se han dado. Yo creo que no son ciertas, que lo único que quieren es culpar a una persona inocente, porque todos sabemos cómo son las autoridades, que siempre tratan de culpar a personas inocentes para de una vez cerrar el caso. Yo como persona la conozco y sé que ella nunca tuvo problemas con nadie; lamentablemente estuvo en un lugar equivocado", aseveró el joven.

Asimismo, detalló los itinerarios y la forma en que la procesada habría tomado contacto con las personas del inmueble donde ocurrió el hecho de sangre.

"Tengo entendido que ella ahorita estaría viviendo por trabajo en La Paz, ella tomó un vuelo de ida y vuelta, tenía que trabajar aquí y el mismo día que sucedió el hecho, por la noche, tenía que volver otra vez a La Paz. Llegó a Santa Cruz en la noche y estuvo un día. Tengo entendido que a estas personas las había conocido hace como unas dos o tres semanas, se contactaron por internet para tener sus servicios. La verdad es que ella no tiene ninguna clase de antecedentes ni problemas con nadie", agregó.

El allegado manifestó además su disconformidad con el giro que tomó la investigación, recordando que inicialmente la mujer fue presentada como testigo del ataque armado antes de ser imputada formalmente.

"Con ella no he hablado nada, solo con su abogado. Me dice que la justicia le quiere culpar de algo que ella no ha hecho, porque se supone que ella solo tendría que estar como testigo. Yo creo que la justicia más bien tendría que apoyarla a ella, pero son cosas que se salen de control", lamentó.

Finalmente, la pareja precisó la situación familiar de la investigada, señalando que en Bolivia únicamente cuenta con el apoyo de su prima y su cuñado, mientras que sus padres y hermanas residen en Paraguay.