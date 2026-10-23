Fiscalía denuncia presunto tráfico de influencias de Mariaca desde la cárcel

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, informó que el exfiscal Roger Mariaca habría realizado llamadas telefónicas desde su celda en el penal de Cantumarca, Potosí, para comunicarse con personas del exterior, en un hecho que calificó como presunto tráfico de influencias.

La información surgió después de que la Policía detectara llamadas salientes desde el lugar donde se encuentra recluido Mariaca. Según Urioste, las investigaciones permitieron identificar a personas con las que el exfiscal mantenía comunicación y que, de acuerdo con la autoridad, podrían afectar el desarrollo de las pesquisas.

“Este privado de libertad se comunicaba con gente del exterior, realizando tráfico de influencias. Desconocemos los motivos, pero significa que de alguna manera se está traficando influencias”, manifestó el fiscal general.

Cuatro policías fueron aprehendidos

Urioste confirmó que cuatro uniformados fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones. Entre ellos se encuentra un asesor legal del penal de Cantumarca, señalado por presuntamente ingresar un teléfono celular para facilitárselo a Mariaca.

“Es un asesor legal del Estado el que ingresaba con el teléfono celular a prestarle el celular al señor Roger Mariaca”, sostuvo.

Respecto a los otros efectivos, la autoridad indicó que ingresaban al recinto penitenciario y mantenían comunicaciones con grupos externos presuntamente vinculados al exfiscal.

Fiscalía advierte que las llamadas podrían entorpecer la investigación

El fiscal general señaló que ya se identificó a las personas con las que Mariaca se comunicaba desde el penal y advirtió que estos contactos podrían perjudicar el proceso investigativo.

“Como toda la población boliviana sabe, se han manejado ingentes cantidades de dinero y los vínculos son muy grandes, lo que afecta y perjudica, entorpece la investigación”, afirmó Urioste.

Las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que se realizaron las llamadas, la participación de los uniformados y el posible vínculo de las comunicaciones con el caso que involucra al exfiscal.