Policía busca a los padres del bebé hallado sin vida en Sipe Sipe

La Policía Boliviana intensifica la búsqueda de la madre y del padre de un bebé de tan solo cinco meses de edad que fue hallado sin vida en el municipio de Sipe Sipe, dentro de un pozo. Ambos progenitores son los principales investigados por este trágico hecho, catalogado preliminarmente por las autoridades como un delito de infanticidio.

Según el informe brindado por el Comandante Departamental de la Policía, Henry Ontiveros, se han activado de manera oficial las acciones penales y la búsqueda de los implicados, quienes actualmente se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.

Las investigaciones en torno al caso continúan avanzando de manera rigurosa. De acuerdo con la autoridad policial, se ha formalizado la orden de captura contra la progenitora debido a que no se presentó a declarar ni colaboró con el proceso investigativo, a pesar de haber sido formalmente citada.

"Dentro del presente caso, catalogado como infanticidio en el municipio de Sipe Sipe, se ha emitido el mandamiento de aprehensión contra la madre, ya que la misma no se ha hecho presente, pese a haber sido citada. El avance de la investigación continúa para determinar los verdaderos motivos y causas de este hecho", declaró Ontiveros.

Ausencia de familiares e investigaciones en curso

Hasta el momento, ningún otro familiar de la víctima se ha presentado ante los investigadores o el Ministerio Público para reclamar o aportar datos a la causa. La única referencia obtenida durante el inicio de las indagaciones señala que el menor convivía previamente con su abuela.

"Ya se han iniciado las acciones penales contra la madre y emitiéndose el mandamiento de aprehensión, ya que la misma no se ha constituido al lugar, pese a haber sido citada. No ha aparecido ningún otro familiar más. La única referencia que se tiene es que vivía con la abuelita", acotó el Comandante Departamental.

Las fuerzas del orden continúan ejecutando operativos de rastreo y recabando mayores indicios para dar con el paradero de la pareja y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso del lactante.