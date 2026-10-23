Leonardo Iraola, de 17 años, es la víctima fatal del accidente de tránsito ocurrido en la carretera a Cotoca, donde se trasladaba en una motocicleta junto a Froilan Reinaga, de 27 años, quien sufrió lesiones de gravedad y permanece bajo atención médica.

Según el informe del médico de turno del hospital de Cotoca, Marco Antonio Payuva, el adolescente llegó en estado crítico, con un traumatismo craneoencefálico grave. El personal médico intentó reanimarlo y brindarle atención especializada, pero no logró salvarle la vida.

“Primero ingresa el menor de edad, donde se da todas las atenciones oportunas. Se hace valoración por traumatología, por médico de UCI, en donde se intenta la reanimación. Lamentablemente el paciente fallece”, explicó Paiva.

El profesional confirmó que Iraola presentaba un cuadro delicado desde su llegada al centro asistencial. “Llega con muy mal estado general, llega con un trauma craneoencefálico grave”, señaló.

En tanto, Reinaga ingresó posteriormente al hospital con desorientación y múltiples escoriaciones en el cuerpo. El médico indicó que continúa recibiendo atención y que se aguardan los estudios correspondientes para determinar la gravedad de sus lesiones.