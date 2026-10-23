El Alto anuncia controles constantes en puestos de Chiflerías

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto anunció que realizará controles constantes en puestos de venta, especialmente en las denominadas chiflerías, luego de la intervención policial que permitió identificar a mujeres presuntamente dedicadas a comercializar pastillas abortivas en la ciudad.

La autoridad municipal informó que tomó conocimiento del caso y anunció que coordinará con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para investigar los hechos y establecer las acciones correspondientes.

“Vamos a hacer una investigación, vamos a coordinar con la Felcc y vamos a inmediatamente tomar las acciones que corresponden para evitar este tema y detener a las personas que están jugando con la vida y la salud de la población”, manifestó.

Revisarán las patentes de los puestos de venta

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana también anunció que verificará las patentes de funcionamiento de las comerciantes que fueron sorprendidas presuntamente comercializando pastillas abortivas.

“Vamos a hacer un control. Ya tengo previsto realizar operativos de control en todas estas áreas”, señaló la autoridad.

Los operativos buscarán identificar posibles irregularidades en los establecimientos y determinar si corresponde aplicar medidas dentro de las competencias municipales.

Anuncian operativos permanentes

La Alcaldía adelantó que los controles no se limitarán a un solo operativo, sino que se extenderán a diferentes sectores donde se comercializan estos productos.

La medida se anuncia después de que la Policía reportara la aprehensión de seis mujeres en la Ceja de El Alto, quienes habrían sido identificadas mediante labores de investigación de la Policía Cibernética.