El Alto: Aprehenden a seis mujeres por presunta venta de pastillas abortivas

La Policía aprehendió a seis mujeres acusadas de comercializar presuntas pastillas abortivas en inmediaciones de la Ceja de El Alto, informó el comandante departamental, coronel Ricardo Terrazas.

De acuerdo con la autoridad, las sospechosas fueron identificadas mediante labores de investigación desarrolladas por la Policía Cibernética.

Fueron trasladadas ante el Ministerio Público

Terrazas señaló que las seis mujeres serán puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica.

Según el reporte policial, el caso será investigado por el presunto delito de daños contra la salud pública.

Investigación continúa

La Policía no brindó mayores detalles sobre la cantidad de pastillas secuestradas, la forma en la que eran comercializadas o si existían otras personas involucradas.