Maestros protestan en la plaza principal de Santa Cruz y exigen diálogo nacional

Los maestros urbanos acataron un paro de 24 horas y marcharon hasta la Casa de Gobierno de Santa Cruz para exigir una reunión nacional con el Ministerio de Educación. Durante la protesta, los docentes prendieron fuego a un muñeco con el rostro del ministro.

En medio de la movilización, los dirigentes reclamaron la presencia de la autoridad educativa y rechazaron la posibilidad de sostener reuniones regionales o sectoriales. Aseguraron que el conflicto por la descentralización debe abordarse en una mesa nacional con representantes del magisterio de todo el país.

“Estamos exigiendo que el ministro baje, porque han mencionado, tenemos la información de que aquí está el ministro, pero no quiere dar la cara”, manifestó Lorenzo Chávez, dirigente de los maestros urbanos de Santa Cruz.

El representante también negó que el sector hubiera recibido una invitación formal para participar en una mesa de diálogo y remarcó que su pedido es instalar una reunión con alcance nacional.

“Lo que nosotros estamos exigiendo es una reunión que tenga carácter nacional, donde esté la representación de las 31 federaciones del Magisterio Boliviano”, sostuvo.

Los maestros insistieron en que la descentralización no es un asunto que pueda resolverse únicamente a escala regional, por lo que demandaron la participación de las representaciones nacionales para encontrar una solución al conflicto.

“Esa reunión es la que va a resolver, porque este problema de la descentralización no es un problema regional, es un problema nacional. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, una mesa de carácter nacional”, afirmó el dirigente.

Los movilizados mantienen su exigencia de una convocatoria oficial del Ministerio de Educación y plantearon que, de ser necesario, participe el propio presidente en las negociaciones.