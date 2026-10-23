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Comunarios atrapan a dos sujetos que intentaron robar una moto en La Brecha

Ambos fueron entregados a la Policía y uno de ellos ya tendría antecedentes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2026 18:37

Agregar Reduno en
Comunarios atrapan a dos sospechosos y los entregan a la Policía
Santa Cruz, Bolivia

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Este viernes 23 de octubre, comunarios del sector La Brecha, en el núcleo 47, persiguieron y atraparon a dos sujetos que presuntamente intentaron robar una motocicleta Honda XR de color negro.

Según los datos preliminares, los comunarios intervinieron y lograron retener a ambos sospechosos antes de que consiguieran llevarse el motorizado.

Tras atraparlos, los entregaron a la Policía para que se realicen las actuaciones correspondientes. De acuerdo con información policial, uno de los sujetos tendría antecedentes por robo.

Ahora, ambos implicados deberán responder ante las autoridades, mientras se aguarda conocer mayores detalles sobre el procedimiento policial y su situación legal.

Comunarios atrapan a dos sospechosos y los entregan a la Policía


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