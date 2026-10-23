A días de Todos Santos, aumenta la venta de flores y suben los precios

A una semana de la festividad de Todos Santos, la venta de flores comienza a incrementarse en la zona de la terminal de buses de Santa Cruz de la Sierra.

Entre las variedades disponibles están las rosas, claveles, clavelines y otras flores tradicionales para la celebración.

Una comerciante señaló que, por el momento, algunos precios se mantienen, aunque anticipó que podrían aumentar en los próximos días debido a la demanda.

Uno de los incrementos más notorios se registra en los crisantemos, conocidos también como Kiko Blanco. Según explicó la vendedora, la docena pasó de costar Bs 25 a Bs 40.

En el caso de los gladiolos, el precio subió de Bs 25 o Bs 30 a entre Bs 60 y Bs 70, mientras que las pimpinelas también registran un aumento en su comercialización.

Los comerciantes invitan a la población a visitar los puestos de venta y realizar sus compras con anticipación, tomando en cuenta que la cercanía de Todos Santos podría generar nuevos incrementos.