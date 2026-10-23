Sequía en Pasorapa: el ganado muere por falta de agua y alistan declaratoria de desastre

Una crítica y devastadora situación golpea al municipio de Pasorapa, en el departamento de Cochabamba, donde una severa sequía que ya se prolonga por nueve meses mantiene en vilo a los productores. La falta de precipitaciones secó por completo los atajados y lagunillas de la zona, dejando un panorama desolador con decenas de animales muertos y muchos otros en riesgo de correr la misma suerte.

Ante la falta de alimentos, el forraje se agotó. Los comunarios se han visto obligados a realizar largas caminatas de varios kilómetros junto a su ganado en busca de agua, e incluso recurren al uso de tunas para lograr hidratar y alimentar de forma improvisada a los animales sobrevivientes.

Aunque los ganaderos invirtieron recursos propios trayendo pasto desde Santa Cruz y comprando caña de azúcar, la ayuda resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Por esta razón, el municipio ya alista su declaratoria de desastre para solicitar asistencia inmediata a las autoridades departamentales y al Gobierno nacional.

"Estamos sufriendo el tema de escasez de agua y de forraje. El panorama es desolador porque no hay miras de que vaya a llover y los productores están muy preocupados. Los ganaderos ya han invertido bastante comprando caña de azúcar y trayendo pasto de Santa Cruz, pero eso no es suficiente; necesitamos cooperación para garantizar por lo menos el líquido elemento mediante cisternas que puedan trasladar agua y así salvar a los animales", informó una concejal del municipio de Pasorapa.

Las imágenes que deja la sequía en Pasorapa son impactantes: reses debilitadas llegando a fuentes de agua completamente secas y un sector productivo sin insumos para sostener a sus hatos. Los pobladores reiteran su pedido de auxilio para el envío urgente de carros cisterna y alimento suplementario antes de que la mortandad de animales alcance niveles irreversibles.