Una menor detenida y un prófugo por el caso del hombre hallado muerto en un auto

Una adolescente de 15 años fue detenida y un hombre permanece prófugo por el caso del cuerpo que fue encontrado en el maletero de un vehículo Toyota, en la localidad de La Guardia, Santa Cruz. El fiscal departamental, Jimmy López, brindó detalles sobre los avances preliminares de la investigación e identificó a los sospechosos.

Según el informe del Ministerio Público, la menor, identificada con las iniciales M.S.P., y Yasmani A., de 20 años, se encuentran aprehendidos, mientras que Alexander V. O., es buscado por las autoridades.

En relación con las causas de la muerte, López explicó que el examen forense determinó que la víctima falleció a consecuencia de lesiones graves en la cabeza y el cuello.

“Este ciudadano murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Tenía golpes en el cráneo. Asimismo, se determinó que el cuello estaba suelto y ha sido la causa de su fallecimiento”, informó el fiscal.

Durante la conferencia, la autoridad señaló que la adolescente habría realizado un seguimiento a la víctima durante más de tres días. Asimismo, indicó que la menor sería familiar de la concubina del fallecido.

Respecto al posible móvil del crimen, López mencionó que la investigación preliminar apunta a un conflicto de carácter pasional, relacionado con una supuesta relación entre la víctima y la concubina de uno de los involucrados.

“En este momento no podemos determinar aún esta investigación”, manifestó, al explicar que las pesquisas continúan para esclarecer la participación de cada uno de los implicados.

La menor y el hombre aprehendido prestan sus declaraciones ante las autoridades, mientras la Policía busca a Alexander V. O., quien continúa prófugo.